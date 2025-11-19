Tensione Governo-Quirinale Zuppi | Garantire sempre il rispetto e il dialogo tra le istituzioni
Il presidente della Cei dopo il suicidio assistito delle gemelle Kessler: “In Italia attendiamo la sentenza della Consulta, preoccupa l’autonomia differenziata sul fine vita”. Domani l’incontro con i rappresentanti del governo ucraino a Roma per lo scambio di civili. 🔗 Leggi su Repubblica.it
La nostra rassegna stampa apre con la tensione tra Mosca e Kiev dopo un lancio di missili e droni sulla capitale Ucraina, ma anche la valanga di emendamenti in Senato per la manovra di Governo. Tante le notizie locali anche, a partire dalla presentazione d - facebook.com Vai su Facebook
