Tennistavolo Valdarno Luci e ombre nell’ultima giornata di campionato

Arezzo, 19 novembre 2025 – Una vittoria e una sconfitta fuori casa per il Tennistavolo Valdarno nella quarta giornata di campionato, un turno che ha confermato il buon momento della C2 e lasciato un po' di amaro in bocca alla D2, sconfitta solo al fotofinish. Sabato 15 novembre la formazione di C2 ha centrato un successo importante contro il CIATT Firenze, imponendosi per 5-2. Protagonista dell'incontro è stato Francesco Martinino, autore di tre punti decisivi, affiancato da Oliver Adnot che ha portato a casa gli altri due punti utili a chiudere il match. Con questa vittoria il Tennistavolo Valdarno aggancia il primo posto in classifica, raggiungendo in vetta la Libertas Siena.

