Temporali e freddo in Italia occhio a questo giorno | si gela!

Le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono per i prossimi giorni, quando in Italia a farla da padrone sarà il maltempo. Il maltempo è pronto ad abbattersi nuovamente sull’Italia, dopo alcuni di giorni di pausa. La settimana in corso, infatti, si è aperta all’insegna di una nuova importante perturbazione, particolarmente intensa sul versante tirrenico. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Temporali e freddo in Italia, occhio a questo giorno: si gela!

Approfondisci con queste news

Primo "colpo d'inverno" in Sicilia: in arrivo temporali, venti di burrasca e freddo. ' https://www.balarm.it/BPhi - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, allerta gialla in Toscana per temporali forti (e dalla prossima settimana arriva il freddo) Vai su X

Meteo: Freddo, ecco quando arriva la prima irruzione simil-invernale sull'Italia - climatico nella seconda parte di Novembre avviene il passaggio di consegne tra la fase pienamente autunnale e i primi segnali d’Inver ... Segnala ilmeteo.it

Temporali, freddo e neve in arrivo: l'Italia nella morsa del maltempo. «Rischio eventi estremi» - L'Italia sta per affrontare la settimana della svolta, un vero e proprio «kick- Come scrive msn.com

Freddo polare sull'Italia e maltempo, dal 20 novembre temperature invernali dopo giorni di caldo - Maltempo in arrivo nel fine settimana nel Nord Italia, poi dal 20 novembre temperature in picchiata e freddo polare: le previsioni ... Segnala virgilio.it