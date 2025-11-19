Temporali e freddo in Italia occhio a questo giorno | si gela!

Temporeale.info | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono per i prossimi giorni, quando in Italia a farla da padrone sarà il maltempo.  Il maltempo è pronto ad abbattersi nuovamente sull’Italia, dopo alcuni di giorni di pausa. La settimana in corso, infatti, si è aperta all’insegna di una nuova importante perturbazione, particolarmente intensa sul versante tirrenico. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

temporali e freddo in italia occhio a questo giorno si gela

© Temporeale.info - Temporali e freddo in Italia, occhio a questo giorno: si gela!

Approfondisci con queste news

Meteo: Freddo, ecco quando arriva la prima irruzione simil-invernale sull'Italia - climatico nella seconda parte di Novembre avviene il passaggio di consegne tra la fase pienamente autunnale e i primi segnali d’Inver ... Segnala ilmeteo.it

temporali freddo italia occhioTemporali, freddo e neve in arrivo: l'Italia nella morsa del maltempo. «Rischio eventi estremi» - L'Italia sta per affrontare la settimana della svolta, un vero e proprio «kick- Come scrive msn.com

temporali freddo italia occhioFreddo polare sull'Italia e maltempo, dal 20 novembre temperature invernali dopo giorni di caldo - Maltempo in arrivo nel fine settimana nel Nord Italia, poi dal 20 novembre temperature in picchiata e freddo polare: le previsioni ... Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Temporali Freddo Italia Occhio