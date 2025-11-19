Tempesta di messaggi la sua ex Cerca di forzare la porta di casa Deposizione fiume della donna

Ha parlato un’ora e 40 minuti, la donna. Ma non sono stati sufficienti per ricostruire i dettagli della ’persecuzione’. Delle molestie e dell’ansia che il comportamento dell’ex aveva causato nella sua vita. Era stata costretta a modificare le proprie abitudini. Nel corso della deposizione la 49enne valdelsana assistita dall’avvocato Manfredi Biotti ha tratteggiato una situazione apparsa ancora più grave di quella già contenuta negli atti del processo e nelle accuse mosse dalla procura ad un 35enne albanese difeso dall’avvocato Filomena D’Amora. Che deve rispondere di stalking. Le posizioni delle due parti, imputato e presunta vittima, sono sempre state diametralmente opposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tempesta di messaggi la sua ex. Cerca di forzare la porta di casa. Deposizione fiume della donna

