Temperature in picchiata si toccano anche gli zero gradi e nevica a 1000 metri

Una saccatura artica sul Nord Europa convoglia aria via via più fredda sul nostro Paese con temperature in graduale ma sensibile diminuzione e instabilità sulle regioni centro-meridionali; a partire dalla prossima serata si avrà maggiore instabilità anche sulle regioni Settentrionali con tempo nei prossimi giorni variabile. Le previsioni di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 19 novembre 2025 Tempo Previsto: Al primo mattino su Alpi e sulle pianure cieli sereni o poco nuvolosi con deboli gelate in aperta campagna; nubi sparse sui rilievi prealpini e localmente anche su pedemontane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it