Temperature in picchiata si toccano anche gli zero gradi e nevica a 1000 metri
Una saccatura artica sul Nord Europa convoglia aria via via più fredda sul nostro Paese con temperature in graduale ma sensibile diminuzione e instabilità sulle regioni centro-meridionali; a partire dalla prossima serata si avrà maggiore instabilità anche sulle regioni Settentrionali con tempo nei prossimi giorni variabile. Le previsioni di Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 19 novembre 2025 Tempo Previsto: Al primo mattino su Alpi e sulle pianure cieli sereni o poco nuvolosi con deboli gelate in aperta campagna; nubi sparse sui rilievi prealpini e localmente anche su pedemontane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Il freddo è arrivato… e si fa sentire! Affronta le temperature in picchiata con stile: scegli i look caldi e irresistibili di Fate e Folletti Boutique Ti aspettiamo a Mileto, in Via Kennedy 73 https://www.fateefollettiboutique.com/brands/gio-higuamy/ - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, irrompe la bora nella notte al Nord/Est: forti temporali su Veneto e Friuli Venezia Giulia, temperature in picchiata | LIVE Vai su X
Temperature in picchiata, si toccano anche gli zero gradi e nevica a 1000 metri - Il freddo è arrivato: presto anche le massime sotto i 10°C, da mercoledì sera torna la pioggia ... Secondo bergamonews.it
Temperature in picchiata: sulle Dolomiti i cannoni sparaneve lavorano a pieno regime - Il meteorologo Peterlin: «I fiocchi scenderanno fino ai 600- Secondo msn.com
Meteo: Freddo, aria d'Inverno verso l'Italia, Temperature in picchiata e gelate in pianura; gli aggiornamenti - climatico dopo un lungo periodo durante il quale l'Autunno è sembrato letteralmente in stand- Come scrive ilmeteo.it