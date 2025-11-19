Temperature in deciso calo nel weekend arrivano pioggia e possibile neve a bassa quota

Un flusso di correnti artiche sta attraversando il cuore del Vecchio Continente con un primo fronte che dall’inizio della giornata di giovedì raggiungerà il Veneto. Il tempo subirà un peggioramento già dalla prossima notte, con precipitazioni in estensione dalle Alpi alle pianure settentrionali e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

