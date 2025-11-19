Teleriscaldamento | dopo ore di scontro prevalgono buon senso e interesse dei cittadini
Dopo oltre due ore di discussione in Consiglio Comunale, caratterizzate da contrapposizioni sulla forma e su due ordini del giorno – uno presentato la scorsa settimana dai consiglieri di minoranza Lorella Cesana e Corrado Valsecchi e l’altro depositato pochi minuti prima dell’inizio della seduta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo aver completato con successo tutti i passaggi e le autorizzazioni regolamentari necessarie, Generali ha perfezionato l'integrazione legale di Generali Seguros y Reaseguros (in precedenza, Liberty Seguros) e Generali España de Seguros y Reaseguros - facebook.com Vai su Facebook
Centrale al Caleotto, doppio sì dopo due ore di scontro: chiesta attenzione - L'ordine del giorno della maggioranza passa all'unanimità, quello di Valsecchi e Cesana con soli 8 voti. Si legge su leccotoday.it
Teleriscaldamento, è scontro a Novi Ligure: “Progetto da rivedere” - Nel mirino l’accordo del 2018 con Iren, Tre Colli e Acos. ilsecoloxix.it scrive