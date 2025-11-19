Telemarketing selvaggio nuova stretta sulle chiamate indesiderate | le sanzioni previste

Come previsto dalla delibera pubblicata, lo scorso maggio, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Agcom ) da oggi, 19 novembre, scattano i nuovi filtri "anti-spam" con l'interruzione delle telefonate indesiderate in arrivo dall'estero e camuffate con un numero di rete mobile italiano. Ecco tutte le novità per gli operatori. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Telemarketing selvaggio, nuova stretta sulle chiamate indesiderate: le sanzioni previste

News recenti che potrebbero piacerti

Telemarketing selvaggio, nuova stretta di Agcom: dal 19 novembre il blocco delle telefonate provenienti dall’estero Vai su X

Perché nessuno riesce a fermare davvero lo spam telefonico? Forse qualcuno ci è riuscito: la Spagna. In questo reel ti racconto la scelta radicale fatta lì: vietare i contratti telefonici per tagliare alla radice il telemarketing selvaggio. Nel video completo su Y - facebook.com Vai su Facebook

Telemarketing selvaggio, nuova stretta sulle chiamate indesiderate: le sanzioni previste - Leggi su Sky TG24 l'articolo Telemarketing selvaggio, nuova stretta sulle chiamate indesiderate: le sanzioni previste ... Scrive tg24.sky.it

Telemarketing, scatta la fase 2: cosa cambia e come difendersi dalle truffe - Filtri automatici e verifiche in tempo reale promettono di ridurre le telefonate moleste e i contratti attivati a ... Riporta panorama.it

Telemarketing, scatta il nuovo blocco Agcom: stop ai numeri mobili falsificati, ma i dubbi restano - Da oggi, 19 novembre, entra in vigore la nuova stretta dell’Agcom contro le chiamate di telemarketing “selvaggio”. online-news.it scrive