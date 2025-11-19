Telemarketing da oggi scatta il blocco anche per i finti numeri mobili | le regole

Lidentita.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, mercoledì 19 novembre, scattano nuove regole e una attesa stretta contro il telemarketing selvaggio. Entrano infatti in vigore le misure dell’Agcom che bloccano anche le finte chiamate provenienti da numeri di cellulare. Dopo il provvedimento del 19 agosto, incentrato sulle telefonate dall’estero che apparivano sul display come numeri fissi italiani, l’Autorità per le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

telemarketing da oggi scatta il blocco anche per i finti numeri mobili le regole

© Lidentita.it - Telemarketing, da oggi scatta il blocco anche per i (finti) numeri mobili: le regole

Altri contenuti sullo stesso argomento

telemarketing oggi scatta bloccoTelemarketing selvaggio, da oggi scatta il blocco anche per le finte chiamate da numeri mobili - E' entrata infatti in vigore una nuova misura dell'Agcom destinata a contrastare il fenomeno delle telef ... Secondo msn.com

telemarketing oggi scatta bloccoTelemarketing, scatta il nuovo blocco Agcom: stop ai numeri mobili falsificati, ma i dubbi restano - Da oggi, 19 novembre,  entra in vigore la nuova stretta dell’Agcom contro le chiamate di telemarketing “selvaggio”. Lo riporta online-news.it

telemarketing oggi scatta bloccoTelefonate dai call center, scatta il blocco al telemarketing selvaggio: quali chiamate sono filtrate in automatico - Parte infatti da oggi, 19 novembre, il nuovo stop deciso dall'Agcom alle chiamate 'selvagge' ... leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Telemarketing Oggi Scatta Blocco