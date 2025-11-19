Da oggi, 19 novembre 2025, AgCom implementa un secondo filtro per fermare le chiamate da numeri mobili italiani falsi, anche quelli provenienti dall’estero. Ogni mese sono circa 50 milioni le telefonate indesiderate che spesso alimentano truffe e frodi. Il primo filtro contro i numeri fissi finti, introdotto il 19 agosto, ha avuto successo, azzerando quasi del tutto le chiamate con numeri fissi falsi. Bloccare le chiamate da numeri mobili è più complesso a causa del roaming internazionale, che rende difficile distinguere tra chiamate legittime e spoofing. Il sistema verifica la provenienza del numero, se esiste veramente, a chi è assegnato e se si trova in roaming legittimo o meno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Telemarketing, da oggi 19 novembre stop ai finti numeri mobili