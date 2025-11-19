Telemarketing aggressivo addio da oggi il blocco alle chiamate moleste dai finti cellulari
(Adnkronos) – Telemarketing molesto e martellante, addio. Dalla mezzanotte di oggi mercoledì 19 novembre è scattato infatti il blocco previsto dall'Agcom alle chiamate da parte dei call center effettuate attraverso finti numeri di telefono mobili dall'Italia, creati con la tecnica dello spoofing, cioè con quella tecnologia capace di modificare l'informazione che trasporta l'identità del chiamante, .
