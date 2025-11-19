Team Panettone o Team Pandoro? A Roma arrivano i piatti ‘schierati’ che faranno discutere le tavole di Natale

A Roma il Natale 2025 si può giocare a carte scoperte: quest’anno la sfida eterna tra Team Panettone e Team Pandoro non si consumerà solo nelle discussioni di famiglia, ma finirà direttamente in tavola tra piatti “schierati”, colori dichiarati e dolci personalizzati a mano. Un piccolo rito festoso che promette di animare pranzi e cene, trasformando ogni scelta in un gesto quasi identitario. Leggi anche: — Roma accende il Natale con la Christmas Parade 2025, la più grande parata natalizia d’Europa Team Panettone vs Team Pandoro: la battaglia più dolce della città. Chiunque abbia passato almeno un Natale all’italiana lo sa: la domanda non è cosa mangi, ma da che parte stai. 🔗 Leggi su Funweek.it

