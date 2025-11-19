Te voglio bene assaje al Flaiano con Peppe Servillo Solis String Quartet e la Medit Nuova Orchestra di Ritmi Moderni

Ilpescara.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 20 novembre alle ore 21 si terrà, all’auditorium Flaiano, la prima esecuzione assoluta di “Te voglio bene assaje”, incontro tra Peppe Servillo, il Solis String Quartet e la Medit Nuova Orchestra di Ritmi Moderni diretta da Angelo Valori.Il cuore del concerto è la rilettura sinfonica dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

voglio bene assaje flaiano“Te voglio bene assaje” al Flaiano con Peppe Servillo, Solis String Quartet e la Medit Nuova Orchestra di Ritmi Moderni - La Medit Orchestra, composta da giovani professionisti e interpreti di esperienza, rappresenta una delle realtà orchestrali più dinamiche dell’Abruzzo. Come scrive ilpescara.it

"Te voglio bene assaje", nuovo singolo di Alessandra Tumolillo - voce per Te voglio bene assaje, uno dei brani più celebri e romantici della canzone napoletana. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Voglio Bene Assaje Flaiano