Tastierista e vocalist | Ho respirato musica sin da bambino Ora un disco di inediti
Il 28 ottobre scorso il lodigiano Simone Mauro Ghilardi è stato protagonista sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nella prima meneghina dello show teatral-musicale “Wish You Were Here” che festeggia i 50 anni del capolavoro dei Pink Floyd. Era alle tastiere e lui è uno che la musica ce l’ha nel sangue. Lo spettacolo è approdato a Milano dopo alcune date in giro per l’Italia in cui i riflettori sono stati sempre accesi sull concept album, pubblicato nel settembre del 1975, e dedicato a Syd Barrett, fondatore e primo leader dei Pink Floyd, costretto ad abbandonare prestissimo la band per il suo rapido decadimento legato a un disturbo schizoide e all’abuso di droghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Se n’è andato dopo una malattia, a 62 anni, Natalino Di Mezzo, cantante e tastierista degli Hochoclaro. Il nome d’arte di Natalino era Chris: derivava da Christmas, ovvero Natale in inglese perché era nato il 25 dicembre e, tra poche settimane, avrebbe compi - facebook.com Vai su Facebook
Tastierista e vocalist: "Ho respirato musica sin da bambino. Ora un disco di inediti" - Simone Mauro Ghilardi da due anni protagonista degli show dedicati ai maggiori successi dei Pink Floyd che festeggiano il mezzo secolo. Riporta ilgiorno.it
Chi è Marco Galeone, il vocalist e tastierista a La Ruota della fortuna - Marco Galeone è il tastierista e cantante che, insieme alla collega Nicla Ozenda, fa parte del cast della fortunata edizione in corso de La Ruota della Fortuna. Come scrive fanpage.it