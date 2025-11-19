Il 28 ottobre scorso il lodigiano Simone Mauro Ghilardi è stato protagonista sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano nella prima meneghina dello show teatral-musicale “Wish You Were Here” che festeggia i 50 anni del capolavoro dei Pink Floyd. Era alle tastiere e lui è uno che la musica ce l’ha nel sangue. Lo spettacolo è approdato a Milano dopo alcune date in giro per l’Italia in cui i riflettori sono stati sempre accesi sull concept album, pubblicato nel settembre del 1975, e dedicato a Syd Barrett, fondatore e primo leader dei Pink Floyd, costretto ad abbandonare prestissimo la band per il suo rapido decadimento legato a un disturbo schizoide e all’abuso di droghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tastierista e vocalist: "Ho respirato musica sin da bambino. Ora un disco di inediti"