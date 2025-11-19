Tassa di soggiorno 700mila euro | La metà vada ad Apa Hotel e noi riporteremo gli stranieri

Pesaro, 19 novembre 2025 – “Pesaro ha bisogno di un cambio di passo. Almeno se, al di là della retorica propagandistica, vuole diventare veramente una destinazione turistica”. Lo dice con il sorriso, Marco Filippetti, ma con decisione. “Negli ultimi due anni la tassa di soggiorno porterà nelle casse pubbliche oltre 1,4 milioni di euro – osserva il presidente di Apa Hotel –. Vorremmo sapere cosa ne ha fatto l’amministrazione con i circa 723mila euro incassati nel 2024 e vorremmo ragionare su come andrebbero investiti gli oltre 700mila euro incamerati con la tassa di soggiorno nei primi quattro trimestri”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

