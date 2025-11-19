Tassa di soggiorno 700mila euro | La metà vada ad Apa Hotel e noi riporteremo gli stranieri
Pesaro, 19 novembre 2025 – “Pesaro ha bisogno di un cambio di passo. Almeno se, al di là della retorica propagandistica, vuole diventare veramente una destinazione turistica”. Lo dice con il sorriso, Marco Filippetti, ma con decisione. “Negli ultimi due anni la tassa di soggiorno porterà nelle casse pubbliche oltre 1,4 milioni di euro – osserva il presidente di Apa Hotel –. Vorremmo sapere cosa ne ha fatto l’amministrazione con i circa 723mila euro incassati nel 2024 e vorremmo ragionare su come andrebbero investiti gli oltre 700mila euro incamerati con la tassa di soggiorno nei primi quattro trimestri”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LNDC Animal Protection ha lottato e ce l’ha fatta: il disegno di legge che voleva introdurre una tassa annuale sui cani residenti e una tassa di soggiorno per i cani “turisti” è stato ritirato. Dopo le nostre contestazioni – che ne hanno evidenziato l’illegittimità e il r - facebook.com Vai su Facebook
Ecco quanto aumenterà la tassa di soggiorno a Milano con le Olimpiadi invernali 2026. Tutti i numeri della stangata startupitalia.eu/economy/tassa-… Vai su X
Il comune di Milano aumenterà la tassa di soggiorno in vista delle Olimpiadi - Il comune di Milano ha deciso di aumentare la tassa di soggiorno per il solo 2026, l’anno in cui ospiterà le Olimpiadi di Milano Cortina. Riporta ilpost.it
Milano aumenta la tassa di soggiorno fino a 10 euro a notte (e in affitto breve si paga quasi come in hotel a 5 stelle) - Il 13 novembre la giunta di Milano vota la proposta di aumentare l’imposta di soggiorno per affrontare i costi legati alle Olimpiadi. Come scrive msn.com
Ecco quanto aumenterà la tassa di soggiorno a Milano con le Olimpiadi invernali 2026. Tutti i numeri della stangata - In vista dei Giochi Olimpici invernali 2026 a Milano è stato deciso l'aumento della tassa di soggiorno. Da startupitalia.eu