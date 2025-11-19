Tare | Vorrei vincere lo scudetto
Tare: “Vorrei vincere lo scudetto”. “Sarei un bugiardo a dire “non voglio vincere lo scudetto”. Ecco il talento più cristallino che ho gestito”. Igli Tare, attuale Direttore Sportivo del Milan, ha preso la parola all’Allianz Stadium di Torino in occasione del Social Football Summit, soffermandosi sul proprio percorso professionale, sull’esperienza maturata alla Lazio e sugli ambiziosi traguardi che intende raggiungere insieme al club rossonero. Ecco un estratto:. Qual è il suo traguardo principale con il Milan?. Tare: “Vorrei vincere lo scudetto”. Sarei un bugiardo a dire “non voglio vincere lo scudetto”. 🔗 Leggi su Parlami.eu
