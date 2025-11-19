Tare rilancia le ambizioni del Milan: l’obiettivo è tornare in Champions League ma sognare non è vietato. Il messaggio alle pretendenti. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha analizzato la stagione rossonera dal palco del Social Football Summit tenutosi all’ Allianz Stadium di Torino. Il dirigente ha subito chiarito che l’obiettivo primario è tornare in Champions League. Tare ha ammesso che sarebbe un bugiardo a dire che non vuole vincere lo scudetto o la Champions. Tare ha ribadito il suo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Per raggiungere la vetta, secondo Tare, serve un progetto tanto radicale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tare lancia il guanto di sfida: «Scudetto? Impossibile non crederci». Chiaro avviso anche alla Juve di Luciano Spalletti