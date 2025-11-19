Tamponamento tra mezzi pesanti lungo l' autostrada A1 morto camionista di Spoltore che viveva a Silvi
Un camionista di 63 anni, Giuseppe Antonio Giampietro, nato a Spoltore e residente a Silvi è deceduto la scorsa notte dopo essere rimasto vittima di un incidente lungo l'autostrada A1.Come riporta ModenaToday, verso all'una di mercoledì 19 novembre si è verificato un violento tamponamento sulla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
