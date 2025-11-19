taiwan pronto il manuale di sicurezza in caso di attacco cinese

Sale la tensione a Taiwan e le autorità sono pronte a distribuire ai cittadini un "manuale per la sicurezza". Milioni di copie del volume sono in pubblicazione in tutta l'isola per addestrare la popolazione in caso di attacco della Cina popolare. Si spiega come comportarsi in caso di incontro con soldati nemici, come identificare i rifugi in caso di bombardamento e soprattutto di non prendere in considerazione alcun annuncio di resa. Taiwan si è diventata autonoma dopo la Rivoluzione cinese del 1949, ma Pechino la rivendica come proprio territorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

