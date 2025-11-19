Taglio dell’Iva sul cibo dalla carne alle ostriche | cosa cambia con la Manovra

Nell'imminente Legge di Bilancio 2026, riemerge con forza in Parlamento l'idea di ridurre l'Iva su una lunga serie di beni, soprattutto alimentari. Una proposta che, nonostante i suoi chiari risvolti sociali, si scontra con l'enorme costo per le casse pubbliche, stimato in miliardi di euro. Dopo vari tentativi, i partiti di maggioranza e di opposizione tornano a insistere per applicare l'aliquota agevolata al 4% a diversi prodotti. L'obiettivo è inserire la misura nella prossima manovra finanziaria e nel più ampio contesto della riforma fiscale, un intervento che finora è rimasto incompiuto proprio a causa delle ingenti risorse necessarie.

