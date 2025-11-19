Inter News 24 Tagliavento si esprime sull’utilizzo del VAR, rivelando che ai suoi tempi l’avrebbe aiutato ad evitare degli errori gravi. Paolo Tagliavento, ex arbitro di Serie A, ha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica, in cui ha commentato le decisioni arbitrali discutibili che stanno caratterizzando la stagione in corso. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’ex fischietto umbro ha sottolineato come l’uso del VAR stia diventando sempre più problematico, portando a un numero crescente di interventi che non sempre sembrano giustificati. Secondo Tagliavento, il problema principale è che la soglia di intervento del VAR è stata abbassata troppo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Tagliavento si esprime: «VAR? In alcune occasioni è molto utile, in altre può diventare più che controproducente»