Tagli ai tirocini per i ragazzi disabili di 9 centri di formazione professionale a Roma la protesta | Tirocinio è dignità

“Le aziende ci aprono le porte e le istituzioni ce le chiudono”. È la protesta dei genitori e degli studenti del corso PFI (percorso formativo individualizzante) del Centro di Formazione Professionale Sant'Antonio di Roma, dopo il taglio delle 400 ore di tirocinio dal programma del corso per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

