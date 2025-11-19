Tabellone Mondiali calcio U17 | orari tv accoppiamenti Italia e Brasile dalla parte opposta

L’Italia ha sconfitto l’ Uzbekistan per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nel prossimo match della seconda fase ad eliminazione diretta, gli azzurrini se la vedranno con il Burkina Faso venerdì 21 novembre alle ore 14.30 italiane sul campo 5 dell’Aspire Zone di Al Rayyan, vicino a Doha, in Qatar. La vincente di questo match affronterà poi in semifinale la vincente della sfida tra Austria e Giappone, mentre dall’altro lato del tabellone si giocheranno Portogallo-Svizzera e Marocco-Brasile. I match del penultimo atto si disputeranno lunedì 24 novembre, mentre le finali sono previste giovedì 27. 🔗 Leggi su Oasport.it

