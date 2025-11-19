Tabellone Mondiali calcio U17 | orari tv accoppiamenti Italia e Brasile dalla parte opposta
L’Italia ha sconfitto l’ Uzbekistan per 3-2 negli ottavi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nel prossimo match della seconda fase ad eliminazione diretta, gli azzurrini se la vedranno con il Burkina Faso venerdì 21 novembre alle ore 14.30 italiane sul campo 5 dell’Aspire Zone di Al Rayyan, vicino a Doha, in Qatar. La vincente di questo match affronterà poi in semifinale la vincente della sfida tra Austria e Giappone, mentre dall’altro lato del tabellone si giocheranno Portogallo-Svizzera e Marocco-Brasile. I match del penultimo atto si disputeranno lunedì 24 novembre, mentre le finali sono previste giovedì 27. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mondiali Under 17: l'Italia batte 2-0 a Repubblica Ceca e vola agli ottavi. Il tabellone #SkySport #Italia Vai su X
Tabellone Mondiali calcio U17: orari, tv, accoppiamenti. Italia e Brasile dalla parte opposta - 2 negli ottavi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio: nel prossimo match della seconda fase ad eliminazione ... Da oasport.it
LIVE Italia-Uzbekistan 3-2, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: gli azzurrini volano ai quarti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:29 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Scrive oasport.it
Mondiali U17 Italia-Uzbekistan 3-2: Inacio, Campaniello e Iddrisa più forti dell'arbitro, Azzurrini ai quarti - Il sogno dell'Italia ai Mondiali U17 continua: Inacio inventa, Campaniello e Iddrisa stendono l'Uzbekistan. Si legge su sport.virgilio.it