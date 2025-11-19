Sversamenti a Parabita la smentita di Aqp | Affermazioni senza alcun riscontro

Lecceprima.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PARABITA – “Nessuno sversamento o sfioro riconducibili alle opere idropotabili di Aqp nelle contrade Rischiazzi e Canale Cirlici a Parabita”: è questa in sostanza la replica di Acquedotto Pugliese all’allarme lanciato da Giovanni Seclì, presidente del Forum Ambiente e Salute di Lecce, e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sversamenti a Parabita, la smentita di Aqp: “Affermazioni senza alcun riscontro” - Dopo la denuncia e l’esposto del Forum Ambiente e Salute di Lecce arriva la replica dell’azienda: “L’attribuzione di presunte fuoriuscite priva di fondamento. lecceprima.it scrive

sversamenti parabita smentita aqp“Sversamento abnorme a Parabita, danno ambientale e spreco di risorse idriche” - Nelle contrade Rischiazzi e Canale Cirlici, dall’inizio di novembre, presenza quasi continua di un ruscello con una portata stimata in circa 5 litri al ... Da lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Sversamenti Parabita Smentita Aqp