surriento gentile un mese di eventi diretti da marisa laurito

Tempo di lettura: 2 minuti Musica, poesia, teatro, incontri, mostre nel segno della gentilezza e l’ospitalità: si chiama ‘Surriento Gentile”, come il ritornello della celebre “Serenata a Surriento” la programmazione invernale della città costiera dal 5 al 30 dicembre con la direzione artistica di Marisa Laurito. Tra i tanti gli ospiti annunciati Noa, Alexander Romanovsky, il coro gospel The Voices of Victory, diretto da Nicole Ingram Taylor e ancora Tullio De Piscopo, Raiz, Lorenzo Hengeller, Marco Zurzolo con la sua Street Jazz Band, Giovanni Block, I 30 Posteggiatori di Mastro Masiello, Aurora Giglio, Fiorenza Calogero, Antonella Stefanucci, Rosaria De Cicco, Annamaria Colasanto, e Francesca Colapietro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

