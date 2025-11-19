Superman | Man fo Tomorrow – Wonder Woman o Big Barda? Il misterioso casting call del film

L' Universo DC (DCU) sta vivendo una rinascita entusiasmante sotto la visione creativa di James Gunn. Dopo un periodo di risultati altalenanti, i nuovi progetti hanno finalmente tracciato un percorso chiaro, ricevendo un'accoglienza positiva sia dai fan che dalla critica. Questo slancio culminerà nel 2027 con l'attesissimo film Superman: Man of Tomorrow. Il sequel diretto di Superman è destinato a essere un evento cruciale del DCU. La trama vedrà l'insolita alleanza tra Superman ( David Corenswet ) e Lex Luthor ( Nicholas Hoult ) per difendere la Terra dalla minaccia cosmica di Brainiac. Coerentemente con la strategia di Gunn, Man of Tomorrow sarà un importante crossover, integrando diversi personaggi chiave.

