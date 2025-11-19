Super mario galaxy film scoprire koopalings e il misterioso villains

Il futuro film dedicato all'universo di Super Mario si avvicina, portando con sé nuove figure di antagonisti e personaggi sorprendenti inediti. La saga ha sempre ruotato attorno a Bowser, riconosciuto come il più iconico tra i villain dei videogiochi. Questo antagonista, ricoprendo il ruolo di re dei Koopa, ha da sempre alimentato un lungo antagonismo con Mario, senza però riuscire a bloccare completamente le imprese dell'Idraulico. Il nuovo film mostra alcuni sviluppi intriganti nel cast dei nemici, aprendo a possibilità di ulteriori minacce provenienti dal mondo di Mario. il nuovo antagonistà e le minacce inedite.

