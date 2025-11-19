Suo figlio è finito in un brutto guaio occorre denaro ma il figlio della vittima era in casa | truffa sventata a Ispani

Salernotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffatori in azione ad Ispani: un malvivente, infatti, ha contattato telefonicamente un anziano, spacciandosi per un operatore che gli annunciava di dover ritirare denaro per il figlio, finito in una situazione rischiosa. Tuttavia, il figlio tirato in ballo era in casa al momento della chiamata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Suo Figlio 232 Finito