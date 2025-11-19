Suo figlio è finito in un brutto guaio occorre denaro ma il figlio della vittima era in casa | truffa sventata a Ispani
Truffatori in azione ad Ispani: un malvivente, infatti, ha contattato telefonicamente un anziano, spacciandosi per un operatore che gli annunciava di dover ritirare denaro per il figlio, finito in una situazione rischiosa. Tuttavia, il figlio tirato in ballo era in casa al momento della chiamata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
