Summit del gioiello Imprese protagoniste
La quinta edizione del Summit del Gioiello Italiano torna ad Arezzo il 4 dicembre, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi per il distretto orafo nazionale. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, si terrà dalle 17:30 nell’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi e sarà aperto a tutte le aziende del primo distretto orafo italiano, ai retailer e alla vasta community di Oroarezzo. Un’occasione di confronto preziosa in un momento internazionale segnato da instabilità geopolitica e da una trasformazione tecnologica sempre più veloce. A guidare le riflessioni saranno due ospiti di primo piano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
