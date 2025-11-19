Sul sociale a Roma un taglio da 20 milioni E le liste d' attesa si allungano
La spesa di Roma Capitale per i servizi sociali nel 2026 potrebbe subire un taglio di circa 20 milioni di euro. Non bruscolini. La cifra è emersa in una riunione che si è svolta a inizio di questa settimana tra l'assessora alle Politiche Sociali e della Salute, Barbara Funari, con i suoi omologhi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
