Sul red carpet del Royal Variety gli sguardi innamorati di William e Kate Middleton parlano da soli Le foto e il racconto della serata
William e Kate sono tornati al Royal Variety Performance al Royal Albert Hall, dopo la malattia della principessa. La serata, tra pop star, comici e anteprime teatrali, ha raccolto fondi per la Royal Variety Charity a sostegno degli artisti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
