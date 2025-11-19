William e Kate sono tornati al Royal Variety Performance al Royal Albert Hall, dopo la malattia della principessa. La serata, tra pop star, comici e anteprime teatrali, ha raccolto fondi per la Royal Variety Charity a sostegno degli artisti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sul red carpet del Royal Variety, gli sguardi innamorati di William e Kate Middleton parlano da soli. Le foto e il racconto della serata