Su il sipario su ' Work on work' la fiera del lavoro si apre con la proposta della mobilità virtuosa
Costruire una ‘percorso protetto’ per i lavoratori in esubero, o alle prese con ristrutturazioni aziendali, affinché passino da un’impresa all’altra con continuità di occupazione e potenziamento delle competenze. È l’innovativa proposta – denominata ‘Movi’ (mobilità virtuosa) – che emerge dalla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sta per alzarsi il sipario su , l’evento b2b che oggi e domani riunisce imprese, buyer internazionali, istituzioni e protagonisti del mondo del lusso, del design, del tessile e del benessere #ExperiencePiemonte25 #Piemontexcels R - facebook.com Vai su Facebook
COMUNE DI FERRARA PER "WORK ON WORK", DOMANI 19 NOVEMBRE INAUGURAZIONE SPORTELLO TALENT E SERIE DI INCONTRI NELLO STAND DEL COMUNE IN FIERA - Il Comune di Ferrara presente al Work On Work, la fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro nel Quartiere Fieristico di Ferrara il 19 e 20 novembre. cronacacomune.it scrive
WORK ON WORK, LA FIERA NAZIONALE DI SERVIZIO AL MONDO DEL LAVORO, TORNA IN CITTÀ IL 19 E 20 NOVEMBRE: ASSESSORE TRAVAGLI: "QUATTRO INCONTRI CHE ... - WORK ON WORK, LA FIERA NAZIONALE DI SERVIZIO AL MONDO DEL LAVORO, TORNA IN CITTÀ IL 19 E 20 NOVEMBRE: ASSESSORE TRAVAGLI: "QUATTRO INCONTRI CHE RAPPRESENTANO UNA FERRARA CHE SA GUARDARE AVANTI" ... Da cronacacomune.it
Il varo della fiera del lavoro. Imprese: obiettivo occupazione: "Ecco come si creano nuovi posti" - Nello stand del Comune e dell’agenzia Sipro la testimonianza delle start up della rete ’Siprocube’. Da msn.com