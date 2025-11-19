Su di me accanimento Ecco cosa significa il pizzino La versione di Sempio in tv
Andrea Sempio per la prima volta dalla riapertura dell'indagine è stato ospite di Rai Uno da Bruno Vespa nel programma "Cinque Minuti" per il caso di Garlasco e questa sera sarà in studio anche a Porta a Porta. Il commesso è indagato per la terza volta per l'omicidio di Chiara Poggi e attualmente è il suo nome è stato iscritto per omicidio in concorso. Rispetto al passato, quella aperta dal procuratore Fabio Napoleone non è stata archiviata in pochi mesi e tra un mese ci sarà l'udienza per chiudere l'incidente probatorio e probabilmente ci sarà anche la discovery di tutti gli elementi in caso di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Garlasco, Andrea Sempio da Bruno Vespa: «Mi sento perseguitato, non ho più una vita. Il pizzino? Ecco cosa significa» - Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, risponde così - Scrive msn.com