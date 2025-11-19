Tutto pronto alla Fiera di Bologna per il debutto dell’Italia nelle Finals della Coppa Davis 2025. I padroni di casa e detentori del titolo affrontano oggi (dalle ore 16.00) l’ Austria nel secondo quarto di finale del torneo, che mette in palio un posto in semifinale contro il Belgio. La formazione capitanata da Steve Darcis ha infatti eliminato a sorpresa la Francia, raggiungendo il penultimo atto della manifestazione. Il primo turno della Nazionale italiana nella Final Eight di Bologna sarà disponibile in esclusiva su SuperTennis, ma nel caso in cui Flavio Cobolli e compagni dovessero avanzare allora si aggiungerebbe la Rai per la trasmissione in simulcast su Rai 1 della semifinale e dell’eventuale finale con protagonisti gli Azzurri di Filippo Volandri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Su che canale vedere in tv Italia-Austria di Coppa Davis in chiaro: orario e programma. Ma in caso di semifinale…