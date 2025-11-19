Su che canale vedere in tv Italia-Austria di Coppa Davis in chiaro | orario e programma Ma in caso di semifinale…
Tutto pronto alla Fiera di Bologna per il debutto dell’Italia nelle Finals della Coppa Davis 2025. I padroni di casa e detentori del titolo affrontano oggi (dalle ore 16.00) l’ Austria nel secondo quarto di finale del torneo, che mette in palio un posto in semifinale contro il Belgio. La formazione capitanata da Steve Darcis ha infatti eliminato a sorpresa la Francia, raggiungendo il penultimo atto della manifestazione. Il primo turno della Nazionale italiana nella Final Eight di Bologna sarà disponibile in esclusiva su SuperTennis, ma nel caso in cui Flavio Cobolli e compagni dovessero avanzare allora si aggiungerebbe la Rai per la trasmissione in simulcast su Rai 1 della semifinale e dell’eventuale finale con protagonisti gli Azzurri di Filippo Volandri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
UN ALTRO DOCUMENTARIO da vedere sul nostro canale YouTube E' il turno di "ELVIS: THE REBIRTH OF THE KING ", documentario del 2017 trasmesso sul canale BBC. Per vederlo https://youtu.be/TGyXvZlC2Z0 Presentazione: "Si dice sempre - facebook.com Vai su Facebook
Il problema è adesso passare sull'altro canale per vedere il calcio.... #sinner #italianorvegia Vai su X
Su che canale vedere in tv Italia-Austria di Coppa Davis in chiaro: orario e programma. Ma in caso di semifinale… - Tutto pronto alla Fiera di Bologna per il debutto dell'Italia nelle Finals della Coppa Davis 2025. Scrive oasport.it
Mondiali, domani il sorteggio dei playoff: orario, dove vederlo e le possibili avversarie dell'Italia - Il sorteggio dei Playoff Mondiali sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre) ed inoltre visibile in diretta tv su Sky Sport 24 (canale 200 di Sky). Secondo ilmessaggero.it
Dove vedere in tv Italia-Cile, Quilter Nations Series 2025: orario, programma, streaming - Terzo e ultimo appuntamento con le Quilter Nations Series per l’Italia del rugby che sabato 22 novembre, con fischio d’inizio alle 21. Da oasport.it