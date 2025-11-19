Studenti a lezione nelle edicole | Imparare a informarsi è una priorità

Sostenere le edicole e la corretta informazione come presidio sociale e valore aggiunto di una comunità, coinvolgendo i giovani e guardando al futuro. Consiste in questo l'iniziativa “Edicola mi piace” messa in campo da Assocultura Snag Confcommercio Lecco e Comune di Lecco per avvicinare gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it