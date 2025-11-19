Studentessa attirata con uno stratagemma e brutalmente pestata al liceo Basile | aggressori in fuga e indagini in corso

Messinatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una violenta aggressione ha sconvolto ieri mattina il liceo artistico Basile. Una studentessa è stata attirata con un pretesto in palestra e pestata da due coetanee, entrambe esterne all’istituto. La giovane, colpita ripetutamente, è stata trasportata in ospedale.L’inganno per portarla fuori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

