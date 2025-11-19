Studentessa attirata con uno stratagemma e brutalmente pestata al liceo Basile | aggressori in fuga e indagini in corso
Una violenta aggressione ha sconvolto ieri mattina il liceo artistico Basile. Una studentessa è stata attirata con un pretesto in palestra e pestata da due coetanee, entrambe esterne all’istituto. La giovane, colpita ripetutamente, è stata trasportata in ospedale.L’inganno per portarla fuori. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Novità del 16 novembre ? Nerve (film) reinserito Vee Delmonico è una studentessa modello dell'ultimo anno delle superiori, stanca di rimanere sempre in disparte. Incoraggiata dagli amici, decide di partecipare a Nerve, un popolare gioco online che pr - facebook.com Vai su Facebook