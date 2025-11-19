Studentessa aggredita in un liceo di Messina | intervengono i compagni e la salvano

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione negli spogliatoi della palestra. Grave episodio di violenza in un liceo artistico di Messina, dove una studentessa è stata picchiata da due sedicenni all’interno del bagno degli spogliatoi della palestra durante la sesta ora di lezione. La ragazza, ferita e in stato di forte shock, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. A interrompere l’aggressione sono stati alcuni studenti che, diretti verso la palestra per l’ora di educazione fisica, hanno sentito i rumori e sono intervenuti, mettendo in fuga le due giovani. Le aggressori fuggono dall’istituto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

