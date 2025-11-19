Studentessa aggredita al liceo da compagna esperta di arti marziali Turano | Episodio gravissimo massimo impegno per garantire sicurezza
“Ritengo estremamente grave quanto accaduto al liceo Basile di Messina, dove una studentessa è stata aggredita, sembrerebbe, da coetanee esterne all’istituto. Se tale circostanza fosse confermata, sarebbe ancora più allarmante. Purtroppo episodi così violenti e inaccettabili, ai danni di studenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Nel tg delle 14 #TgrSicilia #IoSeguoTgR Aggredita a scuola Studentessa aggredita al liceo Basile di Messina: Due coetanee entrano a scuola, la fanno uscire dalla classe e la pestano. Caccia alle due giovani Vai su X
NON CONSENTE AD UNA ALUNNA DI ANDARE IN BAGNO, DOCENTE AGGREDITA DALLA MADRE DI UNA STUDENTESSA: “HO AVUTO PAURA, SPORGERÒ DENUNCIA” Ha raggiunto la ribalta nazionale il racconto di uno spiacevole episodio di violenz - facebook.com Vai su Facebook
Pestaggio negli spogliatoi del liceo Basile a Messina: studentessa finisce in ospedale - La ragazza è stata aggredita da due sedicenni, coetanee ma esterne all’istituto, riuscite a introdursi nella scuola ... lasicilia.it scrive
Studentessa aggredita in una scuola a Messina, portata in ospedale - Una studentessa del liceo artistico Basile di Messina è finita in ospedale dopo essere stata aggredita da due ragazze sedicenni, alla sesta ora, nel bagno dello s ... Come scrive blogsicilia.it
Messina, studentessa aggredita da due coetanee al liceo Basile | DETTAGLI - Una studentessa del liceo artistico Basile di Messina è stata ricoverata in ospedale dopo aver subito una violenta aggressione all’interno di un bagno vicino alla palestra dell’istituto. Secondo strettoweb.com