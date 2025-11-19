Studentessa aggredita al liceo da compagna esperta di arti marziali Turano | Episodio gravissimo massimo impegno per garantire sicurezza

“Ritengo estremamente grave quanto accaduto al liceo Basile di Messina, dove una studentessa è stata aggredita, sembrerebbe, da coetanee esterne all’istituto. Se tale circostanza fosse confermata, sarebbe ancora più allarmante. Purtroppo episodi così violenti e inaccettabili, ai danni di studenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it