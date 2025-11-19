Studente intima al Sindaco la chiusura delle scuole a Calvizzano la denuncia social del primo cittadino | Chiudi le scuole muoviti

Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali il contenuto di un messaggio ricevuto da un giovane studente in occasione dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Calvizzano, allerta meteo, il messaggio choc di uno studente al sindaco Pirozzi: «Chiudi le scuole e muoviti» - Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, è intervenuto pubblicamente dopo aver ricevuto un messaggio di un giovane studente del territorio che chiedeva in modo deciso e brusco la ... Secondo msn.com

Maltempo, studente scrive al sindaco: «Vorrei un giorno di vacanza in più» - Lo avrà sicuramente pensato uno studente, che ieri, a Mercato San Severino, ha scritto al sindaco Antonio Somma ... Si legge su ilmattino.it