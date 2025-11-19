Studente bocconiano massacrato e reso invalido per 50 euro Il folle vanto dei 5 ragazzi di buona famiglia | Dai facciamoci una storia su Instagram

Milano – Calci, pugni e poi le coltellate. Due fendenti che lo hanno quasi dissanguato portandolo a un passo dalla morte. La lama gli ha perforato un polmone e lesionato il midollo spinale causando danni permanenti. Vittima è un ragazzo di 22 anni, italiano, studente della Bocconi, aggredito per 50 euro da un branco di 5 ragazzi la notte dello scorso 12 ottobre tra viale Monte Grappa e via Rosales in zona corso Como. Gli arresti. Ieri la polizia ha arrestato i presunti responsabili: tre diciassettenni, accompagnati al carcere minorile Beccaria, e due diciottenni finiti a San Vittore con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

