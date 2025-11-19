Studente bocconiano massacrato e reso invalido per 50 euro Il folle vanto dei 5 ragazzi di buona famiglia | Dai facciamoci una storia su Instagram
Milano – Calci, pugni e poi le coltellate. Due fendenti che lo hanno quasi dissanguato portandolo a un passo dalla morte. La lama gli ha perforato un polmone e lesionato il midollo spinale causando danni permanenti. Vittima è un ragazzo di 22 anni, italiano, studente della Bocconi, aggredito per 50 euro da un branco di 5 ragazzi la notte dello scorso 12 ottobre tra viale Monte Grappa e via Rosales in zona corso Como. Gli arresti. Ieri la polizia ha arrestato i presunti responsabili: tre diciassettenni, accompagnati al carcere minorile Beccaria, e due diciottenni finiti a San Vittore con l’accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Uno studente della Bocconi di 22 anni è stato accoltellato a Milano da cinque ragazzi di meno di vent'anni. La notizia è stata tenuta bassa dai media ma è una cosa enorme. Lo studente resterà paralizzato a una gamba. E i coetanei che lo hanno colpito sono
Corriere della Sera. . L'aggressione è brutale. Calci. Pugni. Anche quando la vittima, uno studente 22enne della Bocconi, è già a terra. E infine le due coltellate. Una al gluteo. L'altra al fianco sinistro. Per quei fendenti, il 22enne ha rischiato la vita: ha subito la
Studente disabile massacrato di botte a Sanremo, i tre aggressori davanti al giudice: due restano in carcere - Sanremo – Sono accusati di lesioni gravi, con le aggravanti di avere agito in gruppo e per futili motivi, i tre magrebini che sabato notte hanno picchiato selvaggiamente Matteo B. Riporta ilsecoloxix.it