Studente accoltellato a Milano 18enni rischiano fino a 20 anni L' aggressione brutale e i messaggi | Domani schiatta e ti danno omicidio

Hanno rapinato, picchiato e accoltellato uno studente della Bocconi, rendendolo invalido. Per le imputazioni loro contestate, incluse le aggravanti, i due 18enni che hanno aggredito il ragazzo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Studente accoltellato a Milano, 18enni rischiano fino a 20 anni. L'aggressione brutale e i messaggi: «Domani schiatta e ti danno omicidio»

