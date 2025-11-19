Studente 22enne massacrato con calci pugni e coltellate a Milano Il gip | Sapevano di correre il rischio di uccidere

Milano, 19 novembre 2025 – Si terranno  venerdì 21 novembre, davanti al gip,  gli interrogatori di garanzia dei due 18enni arrestati, assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio dello studente di 22 anni della Bocconi aggredito brutalmente il 12 ottobre nella zona della movida a Milano, vicino a Corso Como, e che ha subito per le coltellate inferte danni permanenti ad una gamba. Mentre i due 18enni, Alessandro Chiani e Ahmed Atia sono detenuti a San Vittore, i tre minori sono nel carcere minorile Beccaria e saranno ascoltati dal gip del Tribunale per i minorenni.  Rapinato e accoltellato per 50 euro: 22enne studente Bocconi resterà invalido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

