Studente 22enne massacrato con calci pugni e coltellate a Milano Il gip | Sapevano di correre il rischio di uccidere
Milano, 19 novembre 2025 – Si terranno venerdì 21 novembre, davanti al gip, gli interrogatori di garanzia dei due 18enni arrestati, assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio dello studente di 22 anni della Bocconi aggredito brutalmente il 12 ottobre nella zona della movida a Milano, vicino a Corso Como, e che ha subito per le coltellate inferte danni permanenti ad una gamba. Mentre i due 18enni, Alessandro Chiani e Ahmed Atia sono detenuti a San Vittore, i tre minori sono nel carcere minorile Beccaria e saranno ascoltati dal gip del Tribunale per i minorenni. Rapinato e accoltellato per 50 euro: 22enne studente Bocconi resterà invalido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ancora sangue a Milano. Un 22enne italiano, studente della Bocconi, è stato picchiato, rapinato e accoltellato. Il ragazzo – secondo quanto emerso – è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi, tre dei quali minorenni. Il bilancio dell’accaduto è pesante e - facebook.com Vai su Facebook
22enne studente rapinato e accoltellato a Milano da tre 17enni e due 18enni: resterà invalido. Paolo Crepet commenta a #IgnotoX: "Non c'è futuro per questi ragazzi, ci vuole severità". Vai su X
Studente 22enne massacrato con calci, pugni e coltellate a Milano. Il gip: “Sapevano di correre il rischio di uccidere” - Venerdì 21 novembre si terranno gli interrogatori dei 18enni Alessandro Chiani e Ahmed Atia, ma anche dei tre minori coinvolti. Come scrive ilgiorno.it
Il video dello studente della Bocconi massacrato di botte a Milano: danni fisici irreparabili - Non è in pericolo di vita ma ha subito danni fisici irreparabili il 22enne studente della Bocconi aggredito a coltellate lo scorso 12 ottobre in zona Corso Como a Milano per una rapina ... Scrive ilmattino.it
Studente bocconiano massacrato per 50 euro, il branco dei ‘bravi ragazzi’ dopo il raid: “Speriamo che muoia. Bro, facciamoci una storia su Instagram” - Milano, le conversazioni intercettate nella sala d’attesa del commissariato dove il branco, tra una risata e l’altra, ha provato a concordare una versione dei fatti. Secondo ilgiorno.it