Milano, 19 novembre 2025 – Si terranno venerdì 21 novembre, davanti al gip, gli interrogatori di garanzia dei due 18enni arrestati, assieme a tre 17enni, per la rapina e il tentato omicidio dello studente di 22 anni della Bocconi aggredito brutalmente il 12 ottobre nella zona della movida a Milano, vicino a Corso Como, e che ha subito per le coltellate inferte danni permanenti ad una gamba. Mentre i due 18enni, Alessandro Chiani e Ahmed Atia sono detenuti a San Vittore, i tre minori sono nel carcere minorile Beccaria e saranno ascoltati dal gip del Tribunale per i minorenni. Rapinato e accoltellato per 50 euro: 22enne studente Bocconi resterà invalido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studente 22enne massacrato con calci, pugni e coltellate a Milano. Il gip: “Sapevano di correre il rischio di uccidere”