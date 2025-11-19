Stravolta La Ruota della fortuna in prima serata | come Mediaset userà il Torneo dei Campioni contro Affari Tuoi
Giovedì 20 novembre andrà in onda il Torneo dei Campioni de La Ruota della fortuna, ma Fanpage.it apprende che Mediaset avrebbe deciso a sorpresa di invertire le puntate, mandando in onda lo speciale già alle 20.45 e la versione classica a seguire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Stravolta La Ruota della fortuna in prima serata: come Mediaset userà il Torneo dei Campioni contro Affari Tuoi - it apprende che Mediaset avrebbe deciso a sorpresa di invertire le puntate, mandando in onda lo speciale ... Riporta fanpage.it
La Ruota della fortuna in onda in prima serata: il torneo dei campioni contro la fiction Un professore 3 - Gerry Scotti sfiderà la fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann. Come scrive fanpage.it
Gerry Scotti in prima serata con La Ruota della Fortuna: c’è la data - Gerry Scotti è pronto a tornare in prima serata con La Ruota della Fortuna (la versione dei Campioni): ecco cosa sappiamo per ora ... Lo riporta dilei.it