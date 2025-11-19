Strada provinciale e ponte c' è la riapertura al traffico | ma la viabilità resta limitata

Ferraratoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia ha annunciato la riapertura al traffico, tanto attesa dai cittadini, della Sp38 Cardinala e del ponte sul fiume Idice a Campotto. La notizia è stata data anche dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini. Il provvedimento a firma dell’ingegnere capo, Luca Capozzi, regola il transito sulla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

