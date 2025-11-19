Strada provinciale e ponte c' è la riapertura al traffico | ma la viabilità resta limitata
La Provincia ha annunciato la riapertura al traffico, tanto attesa dai cittadini, della Sp38 Cardinala e del ponte sul fiume Idice a Campotto. La notizia è stata data anche dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini. Il provvedimento a firma dell’ingegnere capo, Luca Capozzi, regola il transito sulla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel pomeriggio del 18 novembre lungo la strada provinciale 28, nel territorio comunale di Sesto al Reghena, uno scuolabus che trasportava studenti di un istituto professionale di Motta di Livenza è finito in un fosso dopo lo scontro con un'auto. Solo lievi contu - facebook.com Vai su Facebook
CONCLUSO Strada Provinciale 17 (NO) Chiusura tratto stradale per lavori orario: 08:00-17:30 in Strada Regionale229-Momo in entrambe le direzioni dal 08.11.2025 al 17.11.2025 ore 17:30 Vai su X
Da lunedì prossimo chiude la sp 17 di Beverino all'altezza del ponte sul Vara - Dalla mattina di lunedì 10 novembre, fino al 10 dicembre, per un mese, viene sospesa la circolazione veicolare e pedonale lun ... Lo riporta primocanale.it
Ponte sull’Adda. Sì al rinforzo da 8,3 milioni - È stato approvato il progetto per il rinforzo strutturale del ponte sul fiume Adda a Berbenno. Scrive msn.com
Incrocio di Ponte Strada dalla Regione 700mila euro per realizzare la rotatoria - La Regione Toscana ha finanziato con 700mila euro i lavori per la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale n. Secondo lanazione.it