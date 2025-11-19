Strada che porta ai Canaloni | E’ pubblica si può passare
Li conoscono tutti i ’Canaloni’ del fiume Farma all’interno del parco delle colline metallifere. A Monticiano tanti vanno lì per trovare refrigerio, quando d’estate fa caldo. Sono conosciuti anche come il ’mare dei roccastradini’, visto che siamo al confine con la provincia di Grosseto. Un paesaggio unico. Rocce e l’acqua che forma delle cascatelle. Una sorta di piscine create dalla natura. Nei punti più riparati ci sono delle minuscole spiagge. Era qui che il 24 luglio 2024 una donna voleva recarsi in auto, "un luogo dove si fa anche il bagno", ha spiegato al giudice Simone Spina in tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Via Villin, la strada che porta a Sedilis dalla parte di Plan di Paluz, è stata chiusa a seguito di uno smottamento . #protezionecivile #AllertameteoFVG #tarcento
Frana in Valmalenco lungo la strada che porta da Lanzada a Campo Moro, in provincia di Sondrio. La colata detritica ha distrutto una porzione di strada e riversato diversi massi a valle. Tra questi, un enorme monolite che è caduto proprio in mezzo alla carreg