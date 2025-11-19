Li conoscono tutti i ’Canaloni’ del fiume Farma all’interno del parco delle colline metallifere. A Monticiano tanti vanno lì per trovare refrigerio, quando d’estate fa caldo. Sono conosciuti anche come il ’mare dei roccastradini’, visto che siamo al confine con la provincia di Grosseto. Un paesaggio unico. Rocce e l’acqua che forma delle cascatelle. Una sorta di piscine create dalla natura. Nei punti più riparati ci sono delle minuscole spiagge. Era qui che il 24 luglio 2024 una donna voleva recarsi in auto, "un luogo dove si fa anche il bagno", ha spiegato al giudice Simone Spina in tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada che porta ai Canaloni : "E’ pubblica, si può passare"