storia della sparizione di mattia caldara

“Caldara è un difensore tattico e cerebrale, che ha nella concentrazione e nella comprensione del gioco le proprie principali armi. In particolare, la sua qualità migliore è probabilmente il senso della posizione, sia lontano dalla propria area di rigore che più vicino alla propria porta”. Così scriveva Fabio Barcellona nel 2017 di Mattia Caldara, che nella stessa stagione si era anche preso il premio di rookie dell’anno di Ultimo Uomo, battendo la concorrenza di Patrik Schick. Tutto nella norma, considerando che l’anno prima il difensore centrale dell’Atalanta era stato una delle tante rivelazioni dell’elettrica, primissima versione della macchina messa in moto da Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

