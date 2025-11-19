Stop al telemarketing truffa Interviene l’Agcom
Entra in vigore il blocco alle telefonate truffa provenienti da numeri di rete fissa nazionale non identificabili. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
#TG2000 - Stop al #telemarketing selvaggio. Stretta dell' #Agcom #19novembre
Parte da oggi il nuovo stop deciso dall'Agcom alle telefonate 'selvagge' del telemarketing.
Telemarketing: da oggi stop alle chiamate truffa anche da finti numeri mobili - Stop da oggi alle chiamate pubblicitarie provenienti dall'estero che usano finti numeri mobili italiani.
Stop a telemarketing selvaggio, scattano le nuove regole: ecco come difendersi dalle truffe - Dal 19 novembre entra in vigore la stretta di Agcom con il blocco delle chiamate in arrivo dall'estero da parte di finti numeri di cellulari italiani
Stop alle chiamate dall'estero, parte la nuova misura contro il telemarketing - Stop alle chiamate dall'estero, il blocco è responsabilità degli operatori telefonici.