Stop al telemarketing truffa Interviene l’Agcom

Tv2000.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra in vigore il blocco alle telefonate truffa provenienti da numeri di rete fissa nazionale non identificabili. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Stop al telemarketing truffa. Interviene l’Agcom

