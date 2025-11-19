Stop al telemarketing selvaggio

Servizitelevideo.rai.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.55 Da oggi entra in vigore lo stop alle chiamate provenienti dall'estero che usano numeri mobili italiani. Scatta una verifica tecnica immediata che consentirà di capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato. Le telefonate che non supereranno tali controlli saranno subito bloccate. Ad agosto l'Agicom ha reso operativo un blocco anti-spoofing per i finti numeri fissi italiani. Il Codacons mette in guardia i consutori:"Le chiamate indesiderate diminuiranno,ma non scompariranno totalmente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

stop telemarketing selvaggioDa oggi il nuovo stop al telemarketing selvaggio. Funzionerà? - Secondo blocco Agcom alle chiamate "selvagge": la stretta si allarga ai falsi numeri mobili. Scrive avvenire.it

stop telemarketing selvaggioStop al telemarketing selvaggio: da oggi il blocco AGCOM per i finti numeri mobili - A partire da oggi, mercoledì 19 Novembre 2025, scatta la seconda e cruciale fase del filtro anti- Riporta terremarsicane.it

stop telemarketing selvaggioNuovo stop alle chiamate selvagge del telemarketing - Parte infatti da domani il nuovo stop deciso dall'Agcom alle chiamate 'selvagge' del telemarketing. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Telemarketing Selvaggio