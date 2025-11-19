Stop al dormitorio del Centro Padre Nostro Inzerillo | Con soli 18 euro al giorno impossibile garantire i servizi

Palermotoday.it | 19 nov 2025

Il consigliere comunale Gianluca Inzerillo ha presentato un'interrogazione all’assessore alle Attività sociali, Mimma Calabró, in merito alla mancata prosecuzione del servizio del dormitorio di I livello gestito dal Centro di Accoglienza “Padre Nostro” e alla sostenibilità economica delle rette. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

