Stop al dormitorio del Centro Padre Nostro Inzerillo | Con soli 18 euro al giorno impossibile garantire i servizi
Il consigliere comunale Gianluca Inzerillo ha presentato un'interrogazione all’assessore alle Attività sociali, Mimma Calabró, in merito alla mancata prosecuzione del servizio del dormitorio di I livello gestito dal Centro di Accoglienza “Padre Nostro” e alla sostenibilità economica delle rette. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Riapre il dormitorio per chi è senza fissa dimora: una soluzione provvisoria solo per l’emergenza freddo. Ancora una volta i volontari in prima linea. La struttura di 25 posti riaprirà a Pordenone da lunedì in un’ala dell’edificio di proprietà della comunità mission - facebook.com Vai su Facebook