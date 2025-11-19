Stipendio docenti e ATA aumenti e arretrati a gennaio – febbraio 2026 | conviene dal punto di vista fiscale

Conversazione con Marcello Pacifico Presidente Anief per spiegare quali saranno gli effetti del Contratto Scuola 2022 - 24 del quale è stata firmata l'ipotesi ma il testo è ancora al vaglio degli organi competenti per gli adempimenti dovuti. Quando arriveranno aumenti e arretrati? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

